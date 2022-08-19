В Сети появился трейлер американской версии знаменитой советской комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!». Российские зрители, посмотревшие его, пришли в негодование. Многие назвали это жалкой пародией на нашу картину.

Пользователи оставили массу негативных комментариев, отметив, что картина полностью утратила ту теплую атмосферу, которую так любят зрители в нашем фильме. Многие назвали американский сценарий оскорблением нашей картины.

Голливудский фильм даже назвали “лучшим хоррором года”. Один из пользователей написал: “Нет здесь традиции и мужской дружбы, куда проник пьяный сыр-бор. Нет здесь ничего, что бы дало фильму регулярность просмотра, как “каждый год, 31 декабря мы с друзьями ходим в баню”.

Фильм, который снят в США, назвали About Fate. В переводе это означает – «Ирония судьбы в Голливуде». Главные роли в картине сыграли Эмма Робертс и Томас Манн.