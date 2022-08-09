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Российская армия продолжает успешное наступление на нескольких позициях. Сейчас основные бои идут в Авдеевском направлении. Подробности передает издание “Военное обозрение“.

Самым сложным участком оказался Артемовск. Российские войска уже вошли в город, но он пока не освобожден, хотя украинские боевики несут серьезные потери. Сейчас союзные и российские войска окружают боевиков ВСУ в “кольцо”.

Эксперты объясняют сложность операции по очистке Артемовска. На протяжении восьми лет Киев укреплял позиции в Авдеевке и Артемовске. Эти населенные пункты стали рубежами обороны.

Также союзными войсками сейчас ведется наступление на Соледар. В промышленной зоне города уже ведутся бои. Союзные войска устанавливают контроль над заводом Knauf.
Также одним из основных направлений российской армии стало Харьковской. Здесь Министерство обороны РФ сообщило о том, что потеряна боеспособность у националистического батальона “Кракен” (запрещенная в России экстремистская организация).

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