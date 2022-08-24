По всей Украине 24 августа российские военные уничтожают крупнейшие военные объекты ВСУ. Так армия России поздравила противника с Днем независимости Украины. Подробности передает издание avia.pro.

Высокоточные удары были нанесены по военным объектам ВСУ в Запорожской области, Харькове и Днепре. В результате атаки были уничтожены десятки украинских военнослужащих и наемников, а также объекты военной инфраструктуры ВСУ.

Сегодня ночью несколько мощных взрывов прогремели на территории Харькова. Такая же ситуация наблюдалась и на территории Запорожской области, и в Днепре. По предварительным данным были уничтожены места скопления военной техники украинских националистов, которая была поставлена на ремонт. Также были уничтожены объекты, на которых базировались украинские боевики, наемники и члены территориальной обороны.

Примечательно то, что ликвидация такого большого количества объектов ВСУ совпала именно с государственным праздником на Украине.