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В России создали и уже активно используют первые беспилотные летательные аппараты с отечественным тепловизором БПЛА400Т. Они используются для разведки и корректировки артиллерии в зоне военных действий на Украине. Об этом рассказал в интервью РИА “Новости” представитель конструкторского бюро “Астрон” Александр Бубнов.

“Астрон” является единственным российским производителем телевизионных модулей и детекторов. Бубнов отметил: “В связи с военной спецоперацией госзаказчику потребовался отечественный тепловизор для дронов. По сути наш БПЛА400Т и есть — летающий тепловизор, который применяется в том числе для разведки и целеуказания артиллерии. Изделие уже серийно поставляется в ВС и применяется в СВО”.

Главная особенность дрона заключается в том, что он фиксирует объект на расстоянии до 400 метров. Его продолжительность полета составляет 45 минут.

До конца этого года планируется создание около тысячи таких дронов для российской армии. Мощности предприятия позволяют производить более 5000 беспилотных летательных аппаратов в год.

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