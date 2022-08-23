читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сразу четыре российских корабля провели успешную тактическую операцию в Адриатическом море и заблокировали натовские эсминцы в проливе Отранто, рассказал портал Avia.Pro.

Упомянутый выше пролив является стратегически важной зоной для российского флота в акватории Средиземного моря. Именно поэтому ударная группировка в составе крейсера «Варяг», фрегата «Адмирал Григорович», разведывательного корабля «Василий Татищев» и большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» несет вахту, блокируя вход в Отранто натовских судов.

Контроль над этим участком необходим в качестве поддержки специальной военной операции ВС РФ. Все дело в том, что именно через него проходят суда с военной помощью для Киева. Кроме того, российские моряки готовы к попытке США и Североатлантического блока направить свои боевые корабли в Черное море.

Вам может понравиться

Economic Times: Безумство киевских политиков и генералов угрожает безопасности Европы

Украинское руководство охватило безумие, которое представляет угрозу не только для страны, но и для Европы. Также от неадекватных действий генералов и политиков на Украине может пострадать Израиль, пишет крупное издание

ВСУ нанесло целенаправленный удар по Антоновскому мосту во время прохождения парома

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал подробности ракетного удара по Антоновскому мосту. Ранее стало известно, что по объекту били ВСУ из американских систем залпового огня Himars. Погибли два

Эксперт Клупов: США не дают ВСУ бесконтрольно использовать HIMARS из-за страха продажи РСЗО

Соединенные Штаты полностью контролируют перемещения по Украине реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, а также их использование для поражения тех или иных целей. Ветеран военной разведки Рустем Клупов рассказал, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 августа – облачно с прояснениями, до 18 °C | город Мытищи: погода, 23 августа – пасмурно, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 августа – облачно с прояснениями, до 21 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 августа – небольшой дождь, до 19 °C | Королев: погода, 23 августа – ясно, до 22 °C | Подольск: погода, 23 августа – переменная облачность, до 19 °C | Армавир: погода, 23 августа – ясно, до 20 °C |