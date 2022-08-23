Сразу четыре российских корабля провели успешную тактическую операцию в Адриатическом море и заблокировали натовские эсминцы в проливе Отранто, рассказал портал Avia.Pro.

Упомянутый выше пролив является стратегически важной зоной для российского флота в акватории Средиземного моря. Именно поэтому ударная группировка в составе крейсера «Варяг», фрегата «Адмирал Григорович», разведывательного корабля «Василий Татищев» и большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» несет вахту, блокируя вход в Отранто натовских судов.

Контроль над этим участком необходим в качестве поддержки специальной военной операции ВС РФ. Все дело в том, что именно через него проходят суда с военной помощью для Киева. Кроме того, российские моряки готовы к попытке США и Североатлантического блока направить свои боевые корабли в Черное море.