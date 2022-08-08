читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинским военным предоставляется очередная возможность остаться в живых. Военные корреспонденты издания “Русская весна” в своем Telegram-канале «Операция Z рассказали о том, как военнослужащие из группы “Отважные” дают боевикам ВСУ последний шанс.

В ходе проведения специальной операции на территории Украины российские военнослужащие распространяют памятки для украинских боевиков. Российские артиллеристы распространяют листовки с использованием агитационных снарядов реактивных систем залпового огня. В листовках содержится подробная информация о том, как правильно и безопасно украинские боевики могут завершить войну, сохранив жизнь себе и своим близким.

Военнослужащие группировки “Отважные”, отправляя такие памятки, дают боевикам Вооруженных сил Украины последний шанс выбрать: остаться живыми или погибнуть на поле боя.

Вам может понравиться

СП: Зеленский собрал под Харьковом “миллионную армию” для нападения на Россию

Чем больше киевские власти кричат о скором контрнаступлении на Херсон, тем сильнее растет уверенность, что ВСУ собирают «миллионную армию» совсем для другой цели. Косвенным подтверждением этого стало заявление президента Зеленского

Политолог Суздальцев: Генералы ВСУ всеми силами уклоняются от выполнения приказов Зеленского

Никакого контрнаступления на Херсон не будет, несмотря на громогласные заявления президента Украины Зеленского и его компании пропагандистов. Армия не готова к столь радикальным действиям и генералы ВСУ это прекрасно понимают,

Явожненская электростанция в Польше может выйти из строя из-за некачественного угля

Руководство одной из самых крупных электростанций Польши, расположенной в Явожно, заявило о возможной остановке предприятия. В качестве причины называется низкое качество топлива, которое Варшава сейчас закупает вместо «жирного российского угля».
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |