Украинским военным предоставляется очередная возможность остаться в живых. Военные корреспонденты издания “Русская весна” в своем Telegram-канале «Операция Z рассказали о том, как военнослужащие из группы “Отважные” дают боевикам ВСУ последний шанс.

В ходе проведения специальной операции на территории Украины российские военнослужащие распространяют памятки для украинских боевиков. Российские артиллеристы распространяют листовки с использованием агитационных снарядов реактивных систем залпового огня. В листовках содержится подробная информация о том, как правильно и безопасно украинские боевики могут завершить войну, сохранив жизнь себе и своим близким.

Военнослужащие группировки “Отважные”, отправляя такие памятки, дают боевикам Вооруженных сил Украины последний шанс выбрать: остаться живыми или погибнуть на поле боя.