Президент Украины Зеленский начал перебрасывать солдат своей армии из Донбасса в Запорожскую и Херсонскую области, тем самым он пытается спасти их от попадания в котел, замыкающийся российскими военными. Подробности передает издание “Свободная Пресса“.

Накануне Владимир Зеленский записал очередное видеообращение, в котором признался, что для ВСУ устроен настоящий ад. Украинские солдаты оказались в “Донбасской дуге”. Они заперты российскими военными в окрестностях городов и в самих городах Северске, Соледаре, Бахмуте.

Сейчас в окружении продолжают оставаться около 100 000 боевиков, которые относятся к самым боеспособным частям украинской армии. Российские военные продолжают замыкать националистов в направлениях Изюма, Горловки и Гуляйполя. ВС РФ продолжают наступление вдоль границ Донецкой и Харьковской областей.