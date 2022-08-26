Пенсионерам рассказали о том, что до 31 августа можно подать заявление на выплату, которую начнут выдавать уже в начале осени.

Новая денежная выплата носит региональный характер. Она приурочена ко Дню пожилого человека, который в России празднуют 1 октября. В Челябинской области пенсионерам выплатят разово по 700 рублей, денежные средства им уже начали перечислять.

В Ямало-Ненецком автономной округе размер пособия в честь праздника составляет 1 122 рубля. Выплату обещают перечислить до 7 октября.

Но автоматически средства будут перечисляться только тем гражданам, которые находятся на учете в социальной защите населения. Также автоматом выплата поступит тем, кто получал ее в прошлом году. Всем остальным потребуется написать заявление. Для этого нужно обратиться в территориальный отдел социальной защиты населения или в МФЦ.