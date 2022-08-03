Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) снова просит российские власти обратить внимание на бедственное положение кинопрокатной отрасли. На этот раз соответствующее обращение направлено президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст письма.

В письме АВК просит разработать меры реальной поддержки кинотеатров в условиях, когда они фактически лишились прибыли из-за ухода из России крупных голливудских студий. Именно на показ американских блокбастеров приходилась основная часть выручки кинозалов.

В письме также указывается, что с весны этого года уже закрылось почти две сотни кинотеатров, ещё больше коммерческих кинозалов временно приостановили деятельность на фоне падения доходов. Отмечается также, что замещение голливудских фильмов российской классикой, фильмами повторного проката, а также отечественной кинопродукцией и лентами из Ирана и Кореи смогло обеспечить всего лишь 5% кассовых сборов. В целом же выручка с марта по июнь просела на 70% относительно аналогичного периода прошлого года.

Ранее АВК уже обращалась в правительство с просьбой выделить на поддержку кинотеатров 6 миллиардов рублей, но получила отказ.