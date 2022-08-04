Представители хакерской группы Zаря выпустили видеообращение, в котором призвали ВСУ сложить оружие. Кроме этого они сообщили, что получили контроль над массивами данных. Об этом пишет издание “Русская Весна”.

Уточняется, что кибербойцам удалось проникнуть во вражескую информационную систему после атаки на “Уарнет” (крупнейший интернет-провайдер западной Украины). В течение месяца хакеры скачивали данные. В итоге, в их распоряжении оказалась информация объёмом примерно 600 гигабайт. Издание отмечает, что среди скачанных данных обнаружилось “очень много интересных вещей”.

В своём обращении кибербойцы обратили внимание, что на протяжении восьми лет на Украине идёт фактическое уничтожение украинской нации и свободомыслия. При этом утверждается, что российская армия действует в интересах людей и освобождает города, в то время как ВСУ прячется за спинами мирных жителей.