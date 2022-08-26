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Боевики ВСУ предприняли попытку прорыва российских позиций на одном из ключевых участков фронта, однако она оказалась традиционно провальной. Издание «Известие» рассказало о профессиональных действиях военнослужащих ВДВ РФ, которые успешно ликвидировали живую силу противника.

Планы ВСУ были сорваны разведкой, которая своевременно обнаружила попытку пойти на прорыв. Десантники моментально приняли решение задействовать для пресечения контратакующих действий врага взвод огнеметчиков, вооруженных РПО «Шмель». Именно это оружие помогло остановить подразделение ВСУ и нанести ему серьезный урон.

Реактивные пехотные огнеметы «Шмель» в ходе войны в Афганистане называли «шайтан-трубой». Это оружие способно уничтожать не только живую силу противника, но еще и автомобильную и легкобронированную технику. Оружие имеет калибр 93 миллиметра, но по мощи не уступает 155-миллиметровым артиллерийским снарядам.

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