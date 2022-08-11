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Подразделение ВДВ РФ продемонстрировали отличную боевую подготовку в ходе разведывательного рейда на Украине. Они обнаружили опорный пункт боевиков ВСУ и приняли решение самостоятельно уничтожить противника, передает издание «Известия».

Огневую поддержку подразделению обеспечивали противотанковый ракетный комплекс, а также боевая машина десанта БМД-2К-АУ. Военнослужащие действовали быстро и слаженно, они оперативно ликвидировали несколько десятков националистов, а также уничтожили две единицы техники.

Сумевшие выжить боевики разбежались, российские десантники, успешно выполнившие задачу, потерь не понесли.

Напомним, что спецоперация ВС РФ на Украине продолжается. Основные ее события сейчас происходят на Донбассе, где союзные силы сражаются за освобождение Донецкой народной республики.

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