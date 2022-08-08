Для ремонта одних самолётов авиакомпании в России начали разбирать другие. Об этом пишет Reuters, ссылаясь сразу на несколько источников в российской авиационной отрасли – сообщает “Коммерсантъ”.

В своей публикации информационное агентство приводит данные по одному из крупнейших российских перевозчиков – “Аэрофлоту”. Утверждается, что там уже разобрали один Airbus и и два самолёта Sukhoi Superjet 100. Детали от этих судов будут использовать или уже используют для ремонта других.

Reuters в своём информационном материале ссылается и на данные сервиса Flightradar24, благодаря которому можно в реальном времени следить за полётами самолётов. Согласно этим данным, 15% воздушных судов “Аэрофлота” не поднимались в небо за последние несколько месяцев.

Поставки запасных частей для самолётов в Россию сейчас находятся под санкциями. Российские власти ранее не исключали, что из-за ограничений часть авиапарка может быть разобрана, чтобы обеспечить относительно новыми деталям устаревающие со временем лайнеры.