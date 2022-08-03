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В День ВДВ российские артиллеристы весьма своеобразно поздравили десантников. В их честь они устроили эффектный праздничный салют, разгромив склады с боеприпасами ВСУ, сообщил портал «Русская весна».

На сайте появилось соответствующее видео, на кадрах которых виден фейерверк, появившийся после попадания по складам из реактивных систем залпового огня и детонации боеприпасов противника.

«Победа будет за нами!», – уверенно заявили артиллеристы на кадрах видео.

Напомним, что минувшей ночью ВС РФ также разгромили пункты концентрации сил украинской армии в Николаевской и Харьковской областях. Кроме того, вечером, 2 августа были уничтожены военные объекты под Винницей и в Червоноградском районе на Львовщине.

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