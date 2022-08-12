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Сегодня, 12 августа, ровно 22 года с момента гибели атомной подлодки “Курск”. Субмарина затонула в Баренцевом море. Но до сих пор ведутся споры о причинах катастрофы. Многие адмиралы уверены, что США подтопили российскую подлодку. Подробности передает “Правда.ру“.

Официальная комиссия сделала вывод, что лодка затонула в результате взрыва торпеды. Но есть те, кто убежден в торпедировании субмарины подлодкой США. Такая же версия озвучена в фильме Жана-Мишеля Карре.

Вице-адмирал Олег Бурцев рассказал, что экипаж “Курска” был жив еще около пяти часов, они погибли от взрыва системы регенерации воздуха. По мнению Бурцева, причиной трагедии он назвал “столкновение с подлодкой противника”. А уже после этого в аппарате взорвалась боевая торпеда.

Эту версию поддерживаю многие российские офицеры, но пока никто не подтверждает ее официально.

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