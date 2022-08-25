Самоходные артиллерийские установки «Малка» эффективно разбираются с американскими гаубицами M777, поставляемые США на Украину. Об это рассказало Минобороны, опубликовавшее соответствующую видеозапись.

На ней старший наводчик САУ «Малка» Иван рассказывает о преимуществах своей боевой системы. Она обладает не только большой дальностью поражения целей, но и способностью уничтожать буквально любые позиции, технику, укрепрайоны и отдельные доты.

Кроме того, «Малка», относящаяся к крупнокалиберному вооружению, может подавлять артиллерийские системы врага. Именно поэтому она используется для ударов по гаубицам M777, позиции которых обнаруживают беспилотные аппараты.