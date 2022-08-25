читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Самоходные артиллерийские установки «Малка» эффективно разбираются с американскими гаубицами M777, поставляемые США на Украину. Об это рассказало Минобороны, опубликовавшее соответствующую видеозапись.

На ней старший наводчик САУ «Малка» Иван рассказывает о преимуществах своей боевой системы. Она обладает не только большой дальностью поражения целей, но и способностью уничтожать буквально любые позиции, технику, укрепрайоны и отдельные доты.

Кроме того, «Малка», относящаяся к крупнокалиберному вооружению, может подавлять артиллерийские системы врага. Именно поэтому она используется для ударов по гаубицам M777, позиции которых обнаруживают беспилотные аппараты.

Вам может понравиться

Британский RC-135W и RQ-4A Global Hawk ВВС США, наблюдающие за Крымом, можно разглядеть из Ялты

Стратегические беспилотники и разведывательные самолеты Североатлантического альянса, которые осуществляют наблюдение за ситуацией в Крыму можно разглядеть даже невооруженным глазом. Такая возможность имеется у жителей Ялты, пишет портал Avia.Pro. Ссылаясь на

Global Times: США разочаровались в “абсолютной безопасности” из-за ситуации на Украине

США и западные государства разочарованы в «абсолютной безопасности», которую Вашингтон много лет пытался строить путем подстрекательства и лжи. Сейчас все страны мира должны осознать, что внешняя политика должна строиться в

Козин разъяснил, что должна уничтожить Россия, чтобы сломить сопротивление ВСУ

Раздавить националистов ВСУ, сломить их сопротивление можно только системным подходом к решению проблемы, уверен представитель Академии военных наук Владимир Козин. В интервью сайту «Украина.ру» он пояснил, что первым делом необходимо
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 августа – небольшой дождь, до 20 °C | город Мытищи: погода, 25 августа – ясно, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 августа – переменная облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 августа – небольшая облачность, до 19 °C | Королев: погода, 25 августа – ясно, до 32 °C | Подольск: погода, 25 августа – ясно, до 30 °C | Армавир: погода, 25 августа – ясно, до 33 °C |