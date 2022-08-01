Эксперты издания “Военное дело” сообщили о том, что российским разведчикам удалось обнаружить и ликвидировать двух националистов в районе населенного пункта Малые Щербаки.

Сегодня ночью российская разведывательная группа обнаружила трех националистов в районе Малые Щербаки. Двое националистов пытались сопротивляться, в результате они были уничтожены. Третий военнослужащий не стал оказывать сопротивление, он решил добровольно сложить оружие. Сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Российским военным удалось обнаружить телефон у одного из задержанных украинских боевиков. В телефоне были фото, на которых он позировал рядом с противотанковыми комплексами «NLAW». По словам боевика, к этому комплексу давно закончились ракеты. Поэтому теперь он подходит только для фото, больше комплекс никак использовать невозможно.