В распоряжении ВС РФ появилось идеальное лазерное оружие. Речь идет о лазерном комплексе «Калина», который может уничтожить любой космический аппарат Соединенных Штатов, не оставляя никаких следов, пишет издание Forbes. Перевод публикации представлен порталом «ИноСМИ».

Авторы публикации отмечают, что эта установка стала дополнением к оборудованию для наблюдения за космическим пространством. Она является своеобразным воплощением извращенной фантазии Яна Флеминга, так как по своей опасности для спутников и других аппаратов США превосходит даже наделавшее шуму гиперзвуковое вооружение.

«Калина», по словам экспертов, способна уничтожить все космическое оборудование, размещенное Соединенными Штатами в космосе. Причем зависит она исключительно от наличия энергии. К ней не нужно подвозить ракеты или другие боеприпасы, отлаживая сложную логистику, а также перезаряжать установку.

Еще одно преимущество заключается в том, что лазерные лучи не оставляют инверсионный след, после них не остается обломков. Поэтому доказать, что по спутникам ударила именно РФ, никто не сможет. В результате воздействия «Калины» космическое оборудование может быть либо временно ослеплено, либо полностью выведено из строя.