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Несмотря на текущую геополитическую обстановку и операцию по денацификации и демилитаризации Украины, российские вооружённые силы продолжают кампанию по уничтожению террористов на территории Сирии. Минобороны РФ отчиталось о ликвидации лагеря боевиков из группировки “Джебхат ан-Нусра” (организация запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в операции по ликвидации террористической базы участвовали Воздушно-космические силы РФ. Они уничтожили лагерь, боевики в котором были причастны к обстрелам ряда населённых пунктов провинции Идлиб. В числе прочего были ликвидированы штаб боевиков, узел связи, а также склад с боеприпасами.

Антитеррористическую операцию в Сирии Россия проводит с 2015 года. Войска РФ находятся в республике по приглашению местных властей. В Сирии также действует антитеррористическая группировка западных стран. Однако они не получали разрешения от легитимного сирийского правительства размещать на своей территории военные базы.

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