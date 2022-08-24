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Российские военные нанесли удар неизвестным оружием по укрепрайонам украинских боевиков рядом с Авдеевкой. Подробности передают корреспонденты “Русской весны“.

Эксперты предполагают, что для атаки использовалась реактивная система залпового огня «Чебурашка», которая была модернизирована конструкторами ДНР. Это системы, которые создавались на основе автомобиля «КрАЗ». Внешне они напоминают «Грады», их боекомплект составляют 64 реактивных снаряда калибром 125 миллиметров. “Чебурашку” уже несколько лет использовали в зонах конфликта.

Пока факт использования “Чебурашки” остается только предположением, официально он не подтвержден. В связи с этим есть еще одна версия, которая говорит о том, что позиции противника были обстреляны с использование тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». В Сети даже появилось видео, снятое очевидцами, на котором видны залпы неустановленного оружия.

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