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Россиянам рассказали о том, что уже в сентябре некоторые категории смогут получить новую денежную выплату. Речь идет о сумме в размере 5 000 рублей. Подробности передает издание PRIMPRESS.

Денежные средства будут выделяться для семей, в которых проживают дети, учащиеся с пятого по девятый класс. Программа финансирования разработана Ростуризмом совместно с Министерством финансов РФ. Благодаря выплате дети могут вместе с родителями совершить путешествия в регионе проживания. На эти цели выделено около 500 миллионов рублей.
В пилотном проекте будут принимать участие 18 российских регионов. После успешного старта программы она будет распространена и на другие субъекты.

Для участия в программе школы будут подавать заявки и заключать договора с туристическими фирмами.

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