С 1 сентября россиянам будет сложнее попасть в Финляндию, так как власти страны приняли решение “замедлить” процесс выдачи визы гражданам РФ. Эксперты издания “Московский комсомолец” выяснили, как относятся к россиянам местные жители.

Российские граждане – частые гости в соседнем государстве. У многих россиян в Финляндии проживают родственники и друзья. Кроме того, наши граждане часто ездят за финскими товарами, пользующимися большой популярностью.

Сейчас власти Финляндии следуют призывам Европы, которая требует запретить въезд на территорию страны россиянам. Но финские законы не позволяют просто закрыть границы, поэтому было принято решение ограничить выдачу виз. При этом сами финны очень благосклонно относятся к русским, которые делают им существенную часть выручки в магазинах.

Один из владельцев магазина в Финляндии рассказал: «Но тех россиян, кто годами ко мне на маршрутке приезжает за товаром, какой смысл прогонять?! У нас тут все против запрета на обычных российских челноков. Поэтому все ерунда, что мы не принимаем у них наличные или как-то еще показываем, что не им не рады».

Сохранилось хорошее отношение к россиянам и у пограничников. Они не проявляют агрессии или недоброжелательного отношения на границе, а просто внимательно проверяют документы.