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До начала специальной военной операции ВС РФ Запорожскую атомную станцию охраняли бойцы Национальной гвардии Украины. Сейчас они продолжают выполнять все те же задачи, так как перешли на сторону России, сообщил представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Он пояснил, что на сторону РФ перешло большинство украинских военнослужащих. И дело совсем не в том, что у них не было другого выхода, так как выбор есть всегда. Просто они выбрали правильную сторону и совершенно об этом не жалеют.

По словам Рогова, сейчас нацгвардейцы либо уже получили паспорта граждан России, либо находятся на пути к его получению.

«Здравомыслящие люди выбирают сторону России», – заявил Рогов.

Напомним, что Киев продолжает обстреливать Запорожскую АЭС, пытаясь спровоцировать ядерную катастрофу по указке Запада.

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