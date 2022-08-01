Азиатское турне спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси стало серьезной провокацией, которая может стать причиной Третьей мировой войны. Вооруженное столкновение между Китайем и Тайванем могло стартовать уже в первый день ее вылета, но потом все же выяснилось, что островное государство в программу визитов не входит, передает РИА Новости.

Китай заранее предупредил Соединенные Штаты, что если Пелоси отправится на Тайвань, ее самолет будет сбит на подлете к острову. Кроме того, 80-я армия в своем Твиттер-аккаунте поздравила военнослужащих с 95-летием НОАК призывом готовиться к войне. И хотя позже авторы написали, что к вооруженному столкновению любой боец должен быть всегда готов, намек был вполне понятен.

Пелоси на фоне всего этого не отменила турне и уже успела побывать в Сингапуре. Там она заявила, что следующими пунктами маршрута будут Япония, Южная Корея и Малайзия. Это означает, что в Тайвань спикер Конгресса скорее всего не полетит. Но может ли весь остальной мир «выдыхать», пока сказать сложно.