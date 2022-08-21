Россия одержит победу в спецоперации на Украине благодаря ядерному оружию. Но использовать его ей не придется, рассказал эксперт агентства РИА Новости Петр Акопов. Политолог пояснил, что в распоряжении ВС РФ вполне достаточно не ядерных видов вооружения, способных отражать нападения любого противника.

Автор публикации прокомментировал статью профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, который вполне реально оценивает ситуацию на Украине и заявляет, что текущая ситуация на Украине создает серьезные риски использования ядерного оружия.

Профессор отмечает, что существует три варианта развития событий, при которых в конфликт может вмешаться Вашингтон с его ядерным арсеналом. Первый сценарий – это одновременные шаги со стороны РФ и Запада, направленные на эскалацию противостояния. Второй – такие же шаги, но предпринимаемые только одной из сторон. Третий вариант – это случайное обострение, которое может возникнуть в случае провокации.

Акопов пояснил, что Россия не намерена использовать ядерное оружие ни в одном из случаев, так как ее цель – вернуть Украину домой, в русский мир. А загрязнять собственный дом не станет никто. В то же время стратегическое вооружение поможет сдержать порывы Запада и обеспечить Москве уверенную победу.