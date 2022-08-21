читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия одержит победу в спецоперации на Украине благодаря ядерному оружию. Но использовать его ей не придется, рассказал эксперт агентства РИА Новости Петр Акопов. Политолог пояснил, что в распоряжении ВС РФ вполне достаточно не ядерных видов вооружения, способных отражать нападения любого противника.

Автор публикации прокомментировал статью профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, который вполне реально оценивает ситуацию на Украине и заявляет, что текущая ситуация на Украине создает серьезные риски использования ядерного оружия.

Профессор отмечает, что существует три варианта развития событий, при которых в конфликт может вмешаться Вашингтон с его ядерным арсеналом. Первый сценарий – это одновременные шаги со стороны РФ и Запада, направленные на эскалацию противостояния. Второй – такие же шаги, но предпринимаемые только одной из сторон. Третий вариант – это случайное обострение, которое может возникнуть в случае провокации.

Акопов пояснил, что Россия не намерена использовать ядерное оружие ни в одном из случаев, так как ее цель – вернуть Украину домой, в русский мир. А загрязнять собственный дом не станет никто. В то же время стратегическое вооружение поможет сдержать порывы Запада и обеспечить Москве уверенную победу.

Вам может понравиться

США не разрешили Зеленскому уволить главкома ВСУ Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный реально оценивает шансы украинской армии в спецоперации и не проявляет такого же оптимизма, как президент Зеленский. Поэтому глава государства принял решение уволить главкома, но уже спустя

Шишкин: ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту по первой команде хозяина

Киевский режим наносит удары исключительно по тем целям, которые одобряют хозяева с Запада. Как только США решат, что нужно ударить по Крымскому мосту, ВСУ это сделают, можно даже не сомневаться,

Ударный вертолет ВС РФ напугал американских военных пролетом прямо над базой США

Американские военнослужащие на одной из баз на севере Сирии не на шутку испугались, когда увидели в небе прямо над собой российский ударный вертолет. Портал Avia.Pro опубликовал видео данного инцидента, на
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 августа – облачно с прояснениями, до 18 °C | город Мытищи: погода, 21 августа – пасмурно, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 августа – небольшой дождь, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 августа – переменная облачность, до 20 °C | Королев: погода, 21 августа – пасмурно, до 29 °C | Подольск: погода, 21 августа – переменная облачность, до 24 °C | Армавир: погода, 21 августа – переменная облачность, до 31 °C |