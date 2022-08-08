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Covid-19, который третий год терроризирует всю планету – это «рукотворный вирус», созданный США и запущенный с территории Украины. Кроме того, в биолабораториях этой страны тестировалась и обезьянья оспа, которая сейчас стремительно распространяется по миру, пишет РИА Новости.

Издание приводит заявление начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова о главных заказчиках экспериментов с этими и другими вирусами. К ним относятся не только Пентагон, но и компании Moderna и Pfizer. Именно они первыми начали продавать свою вакцину по всему миру, стремительно обогащаясь.

В украинских биолабораториях также проводились эксперименты на людях, данные о которых регулярно находятся в крупных городах Украины. Препараты, которые не могли пройти сертификацию в США и Европе, использовали для инъекций военнослужащим ВСУ и желающим заработать добровольцам.

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