Соединенные Штаты, которые ранее отказывали Киеву в поставке дальнобойных ракет, теперь заявляют о разрешении наносить удары по Крыму для ВСУ. Это означает, что боезаряды, способные поражать цели с дистанции в 300 километров у боевиков украинской армии либо уже есть, либо совсем скоро появятся, пишет РИА Новости.

Журналисты напоминают публикацию в американском издании Politico. В ней один из высокопоставленных чиновников Минобороны США заявляет, что оружие Киеву поставляется «для самообороны». Атаки на Крымский полуостров, по его словам, это вполне нормальное явление, так как «Крым – это Украина».

Киев уже воспользовался американским разрешением и пытается спровоцировать панику на полуострове, запуская беспилотники по важным объектам. Результатов ему это не приносит, российская ПВО работает безукоризненно и сбивает летательные аппараты.

Все это указывает на повышение ставок Соединенными Штатами. Они поняли, что переданное Киеву ранее оружие оказалось бесполезным, и теперь ищут новые варианты развития событий. В том числе – и с обстрелами российской территории.