Пока внимание мировой общественности было отвлечено на авиаперелеты Нэнси Пелоси на Тайвань и обратно, Китай сделал серьезный стратегический ход, который для островного государства может оказаться более серьезной проблемой, чем начало боевых действий, пишет РИА Новости. 3 августа КНР запретила поставки песка на Тайвань, нанеся мощный удар по его строительной индустрии.

В Китае подсчитали, что Тайвань ввозит 90 процентов песка именно из КНР. Поэтому запрет способен как минимум спровоцировать серьезный кризис в строительной отрасли. Но главной целью Пекина все же является не она. Все дело в том, что проблемы в экономике обязательно ударят и по производству чипов, что приведет к катастрофическим последствиям для всей мировой индустрии электроники.

Объем строительного рынка Тайваня год назад был оценен в 82,1 миллиарда долларов. Удар по нему, связанный с «песочным эмбарго», станет весьма болезненным. Но главная проблема в том, что он отразится и на других отраслях и на всей экономике островного государства.