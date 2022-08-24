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Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» при необходимости сметут американский комплекс противоракетной обороны Aegis Ashore, который дислоцируется в Румынии. Они уже применялись для ударов на примерно такие же расстояния и успешно справились с задачей, рассказала «Российская газета».

Авторы публикации напомнили, что 18 марта в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области ракета «Кинжал» уничтожила подземный склад боеприпасов, защищенный даже на случай ядерного удара. Расстояние от этого поселка до Румынии составляет не более 80 км, поэтому запаса дальности гиперзвуковому боезаряду вполне хватит.

При этом способность развивать скорость до 12 чисел Маха позволит «Кинжалам» уничтожить хваленый американский комплекс ПРО Aegis Ashore так быстро, что его даже не успеют активировать и привести в боевую готовность. Напомним, что перехватить гиперзвуковые ракеты сегодня не в состоянии ни одна система противоракетной или противовоздушной обороны.

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