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Военную технику и финансовые средства снова могут отправит Соединённые Штаты Америки на Украину. Вероятно, что о новом пакете помощи будет объявлено или 19 августа, или на следующей неделе. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники – передаёт ТАСС.

По предварительной информации, общий объём новых мер поддержки будет исчисляться суммой в 800 миллионов долларов. Но это значение может измениться, уточнил источник Reuters.

Что именно будет включать в себя новая военная помощь Украине, тоже пока неизвестно. Отмечается, лишь, что президент Джо Байден может воспользоваться своим правом по сокращению военных расходов путём передачи “избыточного вооружения” из американских арсеналов.

Оружие на Украину страны Запада, в том числе США, стали поставлять ещё до начала специальной военной операции России в Донбассе. После 24 февраля, когда спецоперация началась, поставки вооружения, боеприпасов и финансов Киеву усилились и сейчас исчисляются миллиардами долларов. Кремль со своей стороны неоднократно подчёркивал, что помощь Запада Украине никак не ускоряет возобновление переговоров Москвы и Киева, а всё вооружение, которое поставляется ВСУ от иностранных государств, является законной целью для российских войск.

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