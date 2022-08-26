Боевые действия на Украине по факту являются бессрочными и не завершаться капитуляцией и подписанием мирных договоров в торжественной обстановке, рассказал сайту «Украина.ру» глава Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

Эксперт пояснил, что Киев фактически ведет тотальную войну, что хорошо доказывают удары по Запорожской атомной электростанции, обстрелы мирных городов минами «Лепесток», которые в любой момент могут убить кого-угодно, атаки на гражданские объекты на российской территории.

Инициаторы этого – целое сообщество, каждый из членов которого заявляет, что от его имени подписать капитуляцию никто не имеет права. Именно таким сообществом является сейчас Украина, поэтому рассчитывать на мирный договор не стоит, уверен Ремизов.

Он пояснил также, что если цели вооруженного конфликта достигнуты не будут, компромисс с Украиной все равно вряд ли достижим. Противостояние скорее всего окажется замороженным без каких-либо бумаг и обязательств каждой из сторон.