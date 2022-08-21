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Британский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint около двух часов провел у границы Мурманской области. Это уже вторая такая провокация, рассказал портал Avia.Pro.

Эксперты ссылаются на мониторинговые сервисы, которые «засекли» самолет радиоэлектронной разведки у границ РФ около 16:00. После этого воздушная машина начала выписывать странные круги и один раз даже подошла к рубежам воздушного пространства РФ на расстояние около 40 км. Затем она исчезла с радаров, отключив транспондер, а примерно в 18:00 отправилась на базу.

Что именно делал британский самолет-шпион у границ, неизвестно. Он не пересекал российскую границу, как это было в прошлый раз несколько дней назад. Однако сам факт появления подобной воздушной машины вблизи рубежей РФ – это провокация со стороны Лондона.

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