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Разведка ВС РФ обнаружила замаскированные позиции украинских минометчиков на одной из ферм неподалеку от Николаева. Боевики по своему обыкновению окопались на гражданском объекте, но маскировка их не спасла.

После обнаружения минометов разведчики отправили информацию о них артиллеристам, которые тут же нанесли целую серию ударов по объектам. Известно, что минометы уничтожены, о судьбе расчета пока информация отсутствует.

Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись удара по миномету, на которой видна мощная детонация боекомплекта украинского орудия.

Напомним, что пока на Николаевско-Криворожском направлении идут исключительно позиционные бои. Основные же боевые действия происходят на территории Донбасса.

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