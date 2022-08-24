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Боевики ВСУ в последнее время чаще всего прячутся по укрепрайонам, боясь даже нос высунуть наружу. Российские артиллеристы полностью завладели инициативой и беспрерывно наносят по позициям противника сокрушительные удары, сообщает портал «Военное обозрение».

Авторы публикации приводят слова одного из украинских военных из разгромленного взвода, потерявшего почти весь личный состав и технику.

«За бруствер окопа выскакиваем по очереди и только по крайней необходимости. На дне окопов проходит 90 % времени. Главная задача – это не бросить позиций», – сообщает боец.

ВСУ пытались использовать контратакующую тактику, прячась в окопах, а затем внезапно нападая на российские подразделения. Однако сейчас ВС РФ сочетают артподготовку с патрулирование местности, поэтому националисты не в состоянии проводить какие-либо операции вообще.

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