ВС РФ повысили боевую готовность в Крыму, что позволяет отражать любые атаки на полуостров, рассказал военный эксперт Сергей Хатылев. Так он прокомментировал работу систем ПВО в Керчи и близ Севастополя в ночь на 18 августа.

Аналитик отметил, что российская противовоздушная оборона успешно перехватила БПЛА на небольшой высоте, что означает весьма надежную защиту Крыма. Теперь ПВО может сбивать не только дроны, но и ракеты американских РСЗО HIMARS, которые в основном используют ВСУ.