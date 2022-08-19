ВС РФ повысили боевую готовность в Крыму, что позволяет отражать любые атаки на полуостров, рассказал военный эксперт Сергей Хатылев. Так он прокомментировал работу систем ПВО в Керчи и близ Севастополя в ночь на 18 августа.
Аналитик отметил, что российская противовоздушная оборона успешно перехватила БПЛА на небольшой высоте, что означает весьма надежную защиту Крыма. Теперь ПВО может сбивать не только дроны, но и ракеты американских РСЗО HIMARS, которые в основном используют ВСУ.
«Для успешного отражения угрозы с воздуха необходима увязка в единый контур всех разновидовых и разнородных сил и средств ПВО. На полуострове это сделано. Возможности дивизий ПВО, ВВС, армейского корпуса, сил флота объединены. Все они работают под единым руководством, имеют современную связь, систему оповещения и единую систему автоматизированного управления», – цитирует Хатылева издание «МК».