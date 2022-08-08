В спецоперации ВС РФ на Украине принимает участие отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, которая успешно действует против вражеских беспилотников. Пресс-служба Минобороны рассказала, что используя зенитно-ракетный комплекс «Оса», морпехи сумели уничтожить 115 дронов.

В их активе имеются даже несколько переоцененные турецкие БПЛА «Байрактар ТБ2», на которые Киев возлагал большие надежды.

В Минобороны РФ рассказали, что ЗРК «Оса» весьма активно применяются в ходе спецоперации. Они осуществляют прикрытие подразделений от ударов с воздуха, эффективно сбивают как разведывательные, так и ударные дроны.

В составе комплекса представлены радиолокационная станция, которая обнаруживает воздушные цели и берет их на сопровождение, транспортно-заряжающая машина и пусковая установка.