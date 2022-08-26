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ВС РФ продолжают успешно уничтожать то, что Украина называла своим флотом. Новые ракетные удары отправили на дно Черного моря рейдовый тральщик «Геническ», а также патрульный катер «Славянск», сообщил портал «Русская весна».

Военные корреспонденты ссылаются на главу фонда «Повернись живым» Тараса Чмута, который рассказал об уничтожении упомянутых выше плавсредств. Удар по ним наносился со стороны Новофедоровки с истребителей ВКС РФ.

Напомним, что Украина до февраля текущего года пыталась создать «москитный флот» и даже раздумывала над тем, сможет ли он противостоять ВМФ РФ. Однако военная спецоперация России, одной из целей которой является демилитаризация агрессивного соседа, поставила на этих планах жирный крест.

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