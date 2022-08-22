Тайваньский фрегат «Юэ Фей» попытался сорвать учения военно-морских сил Китая в Тайваньском проливе. Однако корабль НОАК не стал подчиняться требованию сменить курс и чуть не потопил боевое судно островного государства.

Портал Avia.Pro рассказал, что фрегат заблокировал выход из пролива, намереваясь помешать патрулированию корабля НОАК Type 054A «Xuchang». Однако китайский экипаж даже не подумал менять курс и направился на огромной скорости прямо в борт тайваньскому фрегату.

В результате оба корабля все же успели отвернуть в самый последний момент и избежали катастрофических последствий. По словам офицеров ВМС Китая, расстояние между ними составляло всего 24 метра. То есть буквально через пару секунд тайваньский фрегат мог быть затоплен без вариантов, а китайский эсминец получил бы серьезные повреждения.