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В Николаевской и Харьковской областях ВСУ пытаются концентрировать крупные силы для анонсированного Киевом контрнаступления. Именно поэтому эти регионы практически постоянно находятся под обстрелом ВС РФ, сообщил портал «Военное обозрение».

Минувшей ночью российские ракеты уничтожили объект, на котором осуществлялась собирались подразделения для усиления одной из украинских бригад. Отмечается, что ВС РФ сорвали уже третью попытку доукомплектовать это соединение свежими силами.

Глава Николаевской области Виталий Ким признал, что ситуация в регионе становится чрезвычайно сложной, однако в очередной раз опроверг заявления о возможной массовой эвакуации мирных жителей. Эксперты не видят в этом ничего удивительного, так как от гражданских требуется исполнить роль живого щита в случае наступления ВС РФ.

В Харьковской области Киев концентрирует силы под Чугуевом и Мерефой, но российские ракеты долетают и туда, сводя на нет любые попытки националистических сил собрать «миллионную армию».

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