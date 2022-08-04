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МИД Польши выразил обеспокоенность, что российские ракеты падают недалеко от её границ. Как сообщает портал Polsat News, замглавы ведомства Павел Яблонский рассказал, что в начале августа армия России со стороны Чёрного моря нанесла ракетные удары по украинским объектам. Большую часть ракет ВСУ удалось перехватить, однако одна из них упала всего в 15 километрах от Польши.

Ситуация, когда ракеты падают рядом с границей государства, у властей Польши вызывает озабоченность, заявил представитель МИДа. Но при этом он отметил, что заявления относительно российских ударов стоит делать осторожно, чтобы не провоцировать Россию.

В Минобороны РФ о подобных ракетных ударах не сообщалось. Между тем по объектам в западной части Украины российские войска периодически наносят высокоточные удары. Ранее была уничтожена база недалеко от населённого пункта Радехов. Там находилось присланное киевскому режиму из Польши вооружение и боеприпасы.

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