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Американские ученые из Йельского университета смогли восстановить работоспособность почек, печени и сердца свиней через час после их смерти. Новая уникальная технология поможет сделать трансплантацию донорских органов более доступной.

Эксперты отметили, что уже через несколько минут после смерти в организме происходят биологические реакции из-за нехватки кислорода. Именно из-за этого начинается разрушение клеток и органов.

С 2019 года американские ученые работают над созданием технологии, которая дает возможность восстанавливать клеточные функции головного мозга. Авторы проекта рассказали: «Все клетки не умирают сразу, существует более продолжительная серия событий. Это процесс, в который вы можете вмешаться, остановить и восстановить некоторые клеточные функции».

В ходе исследования свиньям вызвали остановку сердца. После этого в их тело закачивалась жидкость, которая содержит в себе вещества, необходимые для поддержания жизнеспособности клеток.

Через шесть часов обработки ключевые функции клеток на большинстве участках тела животного восстановились. Работа над технологией будет продолжена. Ученые планируют добиться восстановления работоспособности мышц.

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