19 августа российская ПВО, развернутая в Крыму, вновь наносила удары по неизвестным пока целям. По предположениям экспертов, она сбивала вражеские беспилотные аппараты, однако Минобороны РФ официально не комментирует эту информацию, рассказал портал Avia.Pro.

На сайте появилось видео работы зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф», который, по предположениям специалистов, уничтожил минимум два любительских беспилотника над Евпаторией.

В Севастополе 19 августа по целям отработал ЗРПК «Панцирь-С», который задействовал пушечное вооружение.