Придатком к западной технике назвал один из основателей Донецкой Народной Республики Андрей Пургин украинскую армию. Он пояснил, что ВСУ являются марионетками Запада, тестирующего на Украине продукцию своего военно-промышленного комплекса.

«Я бы назвал это противостоянием России с западным военно-промышленным комплексом. Фактически украинцы – это некий придаток к технике, к людям, которые это все контролируют, передают разведданные и принимают решения», – цитирует политика сайт «Украина.ру».

Пургин напомнил, что без американского оружия Киев был не в состоянии наносить удары на расстояния от 80 километров. Только переданные Западом боевые системы обеспечили ему такую возможность. Но ВСУ действуют только по команде, используя разведывательные данные и цели, полученные от Соединенных Штатов.

Запад изменил «канву и смысловую нагрузку» спецоперации на Украине и превратили ее фактически в противостояние России и западного ВПК.