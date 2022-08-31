Военный психолог украинской армии Алексей Скиртач заявил, что ВСУ несут колоссальные потери буквально каждый день. При этом чувствовать себя в безопасности не могут не только бойцы на передовой, для которых это естественное состояние, но и все те, кто служит в штабах далеко от линии фронта.

«Сейчас я не могу посчитать, сколько. Причем не только на передовой, а именно штабные работники. Умереть может и повар, и начальник штаба, и комбриг», – рассказал психолог.

Он также в отчаянии заявил, что уже не в состоянии посчитать похоронки, которые приходят на друзей и знакомых.

Напомним, что ВС РФ проводят на Украине специальную военную операцию с целью прекратить геноцид Донбасса, а также осуществить демилитаризацию и денацификацию соседней страны, зараженной Западом агрессивной русофобией.