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В непосредственной близости от Канады и США, над северной частью Тихого океана внезапно появился дальний противолодочный самолет ВКС РФ Ту-142. Он моментально спровоцировал панику у экипажей американских подводных лодок, не ожидавших подобного сюрприза, рассказал портал Avia.Pro.

США сразу же сочли ситуацию критической, так как отправили на перехват российского самолета два своих стелс-истребителя F-22. Не исключено, что Пентагон испугался нанесения удара по атомным субмаринам, базирующимся в Тихом океане.

Официально Минобороны Соединенных Штатов объявило о двух внезапных появлениях российского Ту-142 в непосредственной близости у побережья Аляски. Оба раза на перехват поднимались истребители F-22. При этом появления самолета 8 и 10 августа оказывались для Вашингтона совершенно неожиданными. Это может указывать на отсутствие должного контроля воздушного пространства у американских рубежей.

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