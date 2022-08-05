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Для перехвата российских крылатых ракет ВСУ задействуют устаревшие комплексы ПВО С-300, доставшиеся им в наследство от СССР. Часто это приводит к трагедиям, которая недавно произошла в Николаеве. Зенитная ракета от ЗРК угодила точно в дом Алексея Вадатурского – хорошо известного украинского олигарха, рассказал портал Avia.Pro.

Киев сперва пытался обвинить в ударе по дому бизнесмена российские ВС, однако позже стало понятно, что промахнувшись по цели, устаревшая ракета от С-300 попала в частный дом, в результате чего олигарх и его супруга погибли.

Напомним, что зенитные ракеты, которые не попадают по воздушным целям, должна самоуничтожаться в воздухе. Это позволяет минимизировать риски, так как до земли долетают лишь мелкие обломки. Однако в данном случае произошел сбой, поэтому боезаряд взорвался прямо в доме украинского олигарха.

Киев официально не комментирует данный инцидент, так как не хочет раскрывать множество других подобных случаев. Ведь на складах ВСУ имеется еще много ракет С-300, которые давно подлежат утилизации. И они практически ежедневно применяются украинскими боевиками, часто уничтожая совсем не те цели, на которые направляются.

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