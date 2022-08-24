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Спецоперация России на Украине продолжает идти полным ходом. Российские военные успешно продвигаются вглубь страны, освобождая территории от контроля украинскими националистами. Одним из напряженных участков продолжает оставаться Запорожская область. Военные корреспонденты издания “Русская весна” сообщили о том, что прошедшей ночью в Запорожье опять гремели мощные взрывы.

Очевидцы происшествия сообщают о том, что в Запорожье продолжается рев сирен из-за сильных ракетных ударов в районе одного из сел области. Военные корреспонденты сообщают: “В Запорожской области произошло около 5 мощных взрывов. После них вспыхнули тревожные сирены”.

Как сообщают эксперты, сирены воздушной тревоги сработали не сразу, а с небольшой задержкой. Есть предположение, что взрывы были от уничтожения военных объектов ВСУ крылатыми ракетами.

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