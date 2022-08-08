В минувшие сутки ВС РФ уничтожили пункты временной дислокации 122-го батальона 113-й бригады теробороны противника и 92-й механизированной бригады в районе Харькова. Это позволило ликвидировать 14 единиц техники и не менее 150 националистов. Кроме того, 70 боевиков и 14 единиц техники было уничтожено под Белогоркой Херсонской и Павловкой Николаевской областей.

30 боевиков 35-й бригады морской пехоты ВСУ ВС РФ ликвидировали точными ударами по населенному пункту Новополтавка Николаевской области. Также под удар попали 5 единиц автотехники.

Рядом с Артемовском, Новомихайловкой и Красногоровкой на Донбассе уничтожены склад с горюче-смазочными материалами и пять складов с боеприпасами. Над Харьковской и Херсонской областями ВС РФ сбили 7 беспилотников, а также три ракеты «Точка-У», задействованные боевиками противника для удара по позициям союзных сил.