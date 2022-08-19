Ученые Массачусетского технологического института, среди которых исследователь Ган Чен, подозреваемый в шпионаже в пользу Китая, нашли лучший материал, который может быть использован в производстве микрочипов.

Это кубический арсенид бора. Его главная особенность заключается в высокой теплопроводности. Этот показатель в десять раз выше, чем у кремния. Материал может использоваться для изготовления компактных и быстрых чипов. Но пока на реализацию этого проекта могут уйти десятилетия.

Ученого китайского происхождения, который участвовал в разработке, арестовали в январе 2021 года. Ган Чена обвинили в сокрытии связей с властями КНР в заявках на получение гранта Министерства энергетики США. Но через некоторое время Министерство юстиции сняло с ученого все обвинения, так как не было обнаружено никаких улик.