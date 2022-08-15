14 августа военный корреспондента издания “Известия” Денис Кулага опубликовал кадры ночных боев, которые проходили в районе Бахмута.

Военкор отмечает, что Донецкая Народная Республика ведет разведку по позициям ВСУ. Как только наблюдается подозрительная активность, сразу открывается огонь.

В Министерстве обороны отмечают, что в районах Соледара, Невельского и Опытного противник начала сдавать позиции, обращаясь в бегство. Позиции националистов выявляется разведка, после этого она передает координаты артиллерии. Этой ночью была самая горячая фаза.

По слова Кулаги, бойцы делятся на три группы. Одна корректирует удары по противнику, вторая занимает позицию наблюдения, а треться проводит проверку заброшенных зданий, предприятий и жилых домов. В своем репортаже военкор опубликовал кадры подвалов, которые уже были зачищены от боевиков.