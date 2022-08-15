читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

14 августа военный корреспондента издания “Известия” Денис Кулага опубликовал кадры ночных боев, которые проходили в районе Бахмута.

Военкор отмечает, что Донецкая Народная Республика ведет разведку по позициям ВСУ. Как только наблюдается подозрительная активность, сразу открывается огонь.

В Министерстве обороны отмечают, что в районах Соледара, Невельского и Опытного противник начала сдавать позиции, обращаясь в бегство. Позиции националистов выявляется разведка, после этого она передает координаты артиллерии. Этой ночью была самая горячая фаза.

По слова Кулаги, бойцы делятся на три группы. Одна корректирует удары по противнику, вторая занимает позицию наблюдения, а треться проводит проверку заброшенных зданий, предприятий и жилых домов. В своем репортаже военкор опубликовал кадры подвалов, которые уже были зачищены от боевиков.

Вам может понравиться

Минобороны Беларуси опровергло заявления оппозиции о подготовке ВС страны к участия в СВО на Украине

Армия Беларуси не собирается принимать участие в спецоперации ВС РФ на Украине, заявил помощник главы Минобороны страны Леонид Касинский. Так он прокомментировал заявления оппозиции, которая чуть ли уже не видит

Леонков назвал причины, по которым сирийский опыт ВС РФ не подходит для Украины

Российские военнослужащие, прошедшие Сирию, набрались опыта реальных боевых действий, который сейчас помогает им в спецоперации. Однако проблема в некоторых особенностях Украины, делающих сирийский опыт чуть ли не бесполезным, рассказал военный

СП: Мини-ракеты ЗРПК “Панцирь” защитят Донецк от “Точек-У” и РСЗО

Российские ЗРПК «Панцирь-С1М» получили мини-ракеты, которые позволят перехватывать воздушные цели с дистанции в 500 метров. По мнению экспертов, создание таких боезарядов – это революционное решение в сфере ПВО, пишет «Свободная
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |